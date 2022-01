Corona-Fälle | Spiele der Augsburger Panther gegen Iserlohn abgesagt – Haben Geisterspiele ein Ende?

Am Donnerstagabend hatten die Augsburger Panther einen Sieg gegen Düsseldorf einfahren können, bis zur nächsten Chance auf Punkte müssen sie nun eine Woche warten. Die Iserlohn Roosters sind weiterhin in Corona-Quarantäne.

Auch die kommenden beiden Spiele gegen die Roosters am 23. Januar 2022 um 14:00 Uhr in Iserlohn sowie am Dienstag, 25. Januar 2022 um 18:30 Uhr in Augsburg finden nicht statt. Darüber wurden die Panther am heutigen Nachmittag kurzfristig informiert.

Die Iserlohn Roosters verfügen gemäß Spielordnung der PENNY DEL weiterhin nicht über eine spielfähige Mannschaft (9 Feldspieler + 1 Torwart). Wann die Spiele nachgeholt werden können, steht noch nicht fest.

Das nächste terminierte Spiel des AEV steht nun erst am Freitag, 28. Januar 19:30 Uhr im Kalender. Ex-Panther-Coach Mike Stewart wird dann mit seinen Grizzlys Wolfsburg im Curt-Frenzel-Stadion vorstellig, vielleicht dann wieder vor Fans.

Ministerpräsident Markus Söder hatte heute angekündigt, dass in der Kabinettssitzung am kommenden Dienstag Lockerungen bezüglich der Zuschauerbeschränkung beschlossen werden sollen.