Die Corona-Pandemie ist auch für Kinder und Jugendliche ein bestimmendes Thema, das viele Fragen aufwirft. Mit dem Aufruf „Corona – Frag die Oberbürgermeisterin Eva Weber“ beantwortet das neue Augsburger Stadtoberhaupt Fragen der jungen Generation, die diese ihr rund um das Virus stellt.

Noch bis Ende der Woche haben Kinder, Jugendliche und Familien Gelegenheit, ihre Fragen zu Corona an Oberbürgermeisterin Eva Weber zu stellen. Möglich ist dies entweder per E-Mail an frag-die-ob@augsburg.de, über SocialMedia oder per Brief an die Stadt Augsburg, OB Eva Weber, Rathausplatz 1, 86169 Augsburg, Kennwort Frag die OB.

Einsendeschluss ist Freitag, 29. Mai.

Bislang sind eine ganze Reihe an Fragen bei Stadtoberhaupt Eva Weber eingegangen. Zum Beispiel möchten die zehnjährigen Zwillinge Lukas und Benedikt wissen, warum Sie

momentan nicht in den Gitarrenunterricht in die Westpark Grundschule dürfen und warum der gemeinsame Geschwisterunterricht derzeit nicht möglich ist. Die achtjährige Sophia möchte hingegen wissen, ob sie ihre anstehende Kommunion mit ihrer Familie samt Uroma, Tanten und vielleicht auch ihrer besten Freundin im Freien feiern darf.

„Krise hat Kinder sehr getroffen“

OB Eva Weber weiß, „dass auch Kinder und Jugendliche die Corona-Krise sehr getroffen hat und dass sie viele Fragen haben.“ Auf dem städtischen Instagram-Kanal ruft die OB noch

einmal die junge Generation und deren Familien in Augsburg dazu auf, ihr alle drängenden Fragen zu stellen. „Alle Einsendungen zum Thema Corona werden von mir auch

beantwortet“, verspricht OB Eva Weber.

Im Anschluss an die Aktion werden die am häufigsten gestellten Fragen und die Antworten dazu auf Instagram in einer Story veröffentlicht.