Corona-Impftempo stockt wieder

Das Corona-Impftempo in Deutschland verliert wieder an Schwung. Sowohl die Zahl der Erst- als auch die der Zweitimpfungen lag am Donnerstag deutlich unter den Werten vor einer Woche, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Im Wochendurchschnitt werden damit aktuell täglich rund 276.000 Menschen das erste Mal geimpft, 422.000 erhalten täglich ihre vorerst letzte Spritze.

Impfzentrum, über dts Nachrichtenagentur

Das sind jeweils ungefähr 30.000 weniger als am Vortag. Wochentagseffekte werden bei dieser Durchschnittsrechnung ausgeblendet. 45,0 Prozent (Vortag: 44,6 Prozent) der Bundesbürger haben mittlerweile mindestens eine Impfung bekommen, 20,1 Prozent (Vortag: 19,6 Prozent) den vollständigen Schutz.

4,5 Prozent der Bundesbürger haben nachweislich schon eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht, 0,1 Prozent sind an oder mit dem Virus gestorben.