Corona-Impfung in Augsburg geht in kleinen Schritten voran

Bis zum Mittwoch, 15. September, wurden in Augsburg 171.963 Personen bereits vollständig geimpft. Das entspricht 57,5 Prozent der Augsburger Bevölkerung. Weitere 8.404 Personen haben die Erstimpfung erhalten.

Die Impfquote für die Stadt Augsburg steigt damit weiterhin nur langsam an. Am Mittwoch vor einer Woche wurde eine Quote von 56,6 Prozent gemeldet. Bei 2.777 Personen wurde im Vergleich zur Vorwoche mit der Verabreichung der zweiten Impfdosis der vollständige Impfschutz hergestellt.

Dezentrale Impfmöglichkeiten bestehen aktuell in Lechhausen auf dem Platz vor dem Grünen Kranz (Neuburger Straße, gegenüber Schlössle) sowie vor der City-Galerie, Willy-Brandt-Platz 1. An beiden Standorten wird bis einschließlich Donnerstag, 30. September, jeweils montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr ohne Termin geimpft.

Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, sich im Impfzentrum ohne Termin impfen zu lassen: Sonntag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 19 Uhr.

Impfen im Club

In der kommenden Woche gibt es außerdem die Möglichkeit, sich im KKLUB, Gögginger Str. 10, impfen zu lassen. Die Impfaktion findet am Mittwoch, 22. September, von 20 bis 23 Uhr statt.