Corona in Augsburg | Immer mehr Infizierte auf der Intensivstation und in Beatmung

Die Corona-Fallzahlen in Augsburg steigen wieder und auch die Verläufe werden wieder dramatischer.

Die Fallzahlen in Augsburg steigen weiter. Inzwischen sind auch wieder größere Ausbruchsherde wie Altenheime und Asylunterkünfte bekannt. Im Stadtgebiet, aber auch im Landkreis konnten deshalb keine tagesgenauen Zahlen geliefert werden (Stand: 16:30 Uhr). Eines ist aber jetzt schon klar. Nicht nur die Zahl der Infizierten steigt, sondern auch der Menschen mit Versorungsaufwand auf den Intensivstationen.

Hatte das Deutsche Intensivregister am Samstag noch 24 Covid-19-Patienten auf der Augsburger Intensivstation vermeldet, so sind es heute Nachmittag (15 Uhr) bereits vier weitere gewesen. Mehr als jeder zweite in Augsburg intensiv betreute Coronapatient muss beatmet werden. Auch diese Zahl steigt deutlich an. Stand der Meldung von heute Nachmittag waren es 18 Personen, die so versorgt werden mussten.

Von insgesamt 165 zu Verfügung stehenden Intensiv-Betten sind 126 belegt, 39 noch frei. Was sich nach einem deutlichen Puffer liest, ist bei der Betrachtung des Anstiegs der letzten Tage schnell verflogen. Vor einer Woche meldete das Intensivregister erst 12 Corona-Intensivpatienten, nun sind es eben bereits fast 30. Eine besorgniserregende Entwicklung, die den Worten von Prof. Dr. Helmut Messmann, dem stellvertretenden Ärztlichen Direktor des Uniklinikums Augsburg weiter Gewicht verleihen. „Die Lage am Universitätsklinikum Augsburg ist besorgniserregend. Es wäre untertrieben zu sagen, die Lage ist ernst.“