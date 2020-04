Corona in Dachauer Klinikum | Gesamte Helios Amper Kliniken unter Quarantäne

Am Freitag, den 03.04.2020 sind bis 17 Uhr weitere 35 Personen aus dem Landkreis Dachau positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet worden, insgesamt sind es damit 457 Fälle.

Das Klinikum Dachau inkl. Notaufnahme und Kreissaal sowie die KVB-Bereitschaftspraxis am Klinikum wurden heute, 03.04.2020, vom Landratsamt / Gesundheitsamt Dachau ab sofort geschlossen. Wegen nicht nachvollziehbaren Infektionsketten innerhalb des Klinikums Dachau war die sofortige Schließung des Krankenhauses notwendig. Das gesamte Gebäude sowie alle Patienten und das Klinikpersonal stehen unter Quarantäne. Nach aktueller Einschätzung ist das Helios-Krankenhaus in Markt Indersdorf nicht betroffen. Die Corona-Testung aller Patienten (ca. 200) sowie der Klinikbeschäftigten (ca. 1000 Personen) in Abstimmung zwischen Krankenhaus, Gesundheitsamt und LGL eingeleitet.

Bereits am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr kam von der Regierung die Genehmigung für das vom Landratsamt, den medizinischen Experten sowie dem Ärztlichen Leiter FüGK für dringend erforderliche Hilfskrankenhaus in Dachau. Daraufhin wurden die bereits seit einigen Tagen vom Katastrophenschutz Dachau vorangetriebenen Planungen unverzüglich in Angriff genommen. Spätestens bis Ende nächster Woche soll das Select Hotel im Gewerbegebiet Dachau als Hilfskrankenhaus für 120-180 COVID-Patienten ausgestattet werden. Neben einer räumlichen Absperrung und dem Aufbau einer Infektionsschleuse vor dem Haus, werden im Gebäude unter anderem eine Patientenruf- und Sauerstoffanlage eingebaut sowie überzählige Betten in den Zimmern abgebaut und verpackt.

Aufgrund der guten Wettervorhersagen für’s Wochenende werden die Einheiten von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk mit den mobilen Lautsprechanlagen erneut durch den Landkreis fahren und an ausgewählten Stellen wie den Erholungsgebieten oder beliebten Treffpunkten, Hinweise zu den gültigen Ausgangsbeschränkungen abspielen.

Weitere Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) sowie aktuelle Hinweise stehen auf der Internet-Seite des Landratsamtes und werden laufend angepasst.

Bereits am Donnerstag war bekanntgeworden, dass auch die Klinik der Helios in München-Pasing geschlossen werden muss. Auch dort war es zu einer Vielzahl von Corona-Fällen gekommen.