Corona-Infektionen | Erneute Spielverlegungen beim ESC Kempten

Die ESC Kempten Sharks müssen die Spiele gegen Miesbach und Geretsried absagen.

Aufgrund der anhaltenden Corona Infektionen und der Quarantänesituation müssen die beiden Spiele der Sharks am Freitag um 19.30 gegen den TEV Miesbach sowie am Sonntag um 17.30 bei den River Rats Geretsried verschoben werden.

Die am letzten Wochenende abgesagte Begegnung in Peißenberg wurde in zwischen neu terminiert, sie findet am Mittwoch den 05.01.2022 um 18.30 in Peißenberg statt.

Die Nachholtermine der Partien gegen Miesbach und in Geretsried werden in der nächsten Woche festgelegt und veröffentlicht.