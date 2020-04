Corona-Infektionen über gesamten Landkreis Unterallgäu verteilt

Die bestätigten Corona-Fälle verteilen sich über den gesamten Landkreis Unterallgäu. „Es gibt auch bei uns keinen bestimmten Hotspot“, sagt Landrat Hans-Joachim Weirather. Insgesamt wurden bislang 269 Menschen im Unterallgäu positiv auf den Virus getestet. Die ersten drei Fälle wurden am 11. März gemeldet. Inzwischen wieder genesen sind laut Gesundheitsamt 206 Personen.

Eine Übersicht mit der Zahl der bestätigten Corona-Fälle in den 52 Unterallgäuer Gemeinden ist im Internet unter www.unterallgaeu.de/corona zu finden. Aufgeführt wird dort die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in jeder Gemeinde und zusätzlich die positiven Fälle je 1000 Einwohner. „Eines darf man aber nicht vergessen: Es handelt sich dabei um die bestätigten Fälle. Wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist“, so Weirather. Selbst wenn also in einer Gemeinde bislang kein Fall gemeldet wurde, sollte man sich strikt an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln halten.