Corona-Infektionskurve im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steigt wieder an

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie haben sich im Landkreis Neuburg–Schrobenhausen insgesamt 346 Personen mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 10.08.2020, 16 Uhr). Davon gelten 320 als bereits genesen. 18 Patienten, die an COVID-19 erkrankt waren, sind verstorben.

Die Infektionskurve im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steigt wieder an. Wurde am Mittwoch, 5. August 2020, die 0-Marke erreicht, so meldete das Gesundheitsamt am Freitag, 7. August 2020, bereits drei neue Fälle.

Seit dem Wochenende sind fünf weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, sodass aktuell acht Landkreisbürger infiziert sind.