Corona-Inzidenz bleibt unter 50 – Lockerungen in Augsburg ab morgen

Die Stadt Augsburg meldet 5 neue Corona-Fälle mit Meldedatum Samstag, 30. Mai. Ein Fall vom Freitag, 28. Mai, wurde rückwirkend korrigiert.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 17.915 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 17.143 Personen gelten als genesen, 374 sind aktuell infiziert, 398 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 42,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 41,8.

Aktuelle Zahlen zum Impfen

Bis zum Sonntag, 30. Mai 2021, 21 Uhr, wurden in Augsburg 176.838 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt (Erst- und Zweitimpfungen) – davon 15.043 durch mobile Teams und 108.006 im Augsburger Impfzentrum. 49.316 Impfungen wurden in Hausarztpraxen durchgeführt und 4.470 in Krankenhäusern.

Insgesamt wurden bislang 121.233 Personen in Augsburg geimpft. Davon sind 55.602 und damit rund 19 Prozent der Bevölkerung in Augsburg vollständig geimpft. Etwa 22 Prozent der Bevölkerung haben derzeit die Erstimpfung erhalten. Somit haben 41 Prozent der Bevölkerung eine Impfung erhalten.

