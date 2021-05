Corona-Inzidenz fällt weiter – Hoffnung auf Lockerungen in Augsburg

Die Stadt Augsburg meldet 54 neue Covid-19-Fälle mit Meldedatum Mittwoch, 12. Mai. Ein Fall mit Meldedatum Montag, 10. Mai, wurde rückwirkend korrigiert.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 17.390 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 15.988 Personen gelten als genesen, 1.016 sind aktuell infiziert, 386 Personen sind verstorben.

Bei dem Verstorbenen, der dem Gesundheitsamt am Mittwoch, 12. Mai, gemeldet wurde, handelt es sich um einen männlichen Patienten des Jahrgangs 1943.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 140,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (gestern 161,8). Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 146,8.

Mit dem heutigen RKI-Inzidenzwert liegt die Stadt Augsburg den zweiten Tag unter 165 und den ersten Tag unter 150. Wird der Wert von 150 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, treten am übernächsten darauf folgenden Tag auch neue Regelungen für Ladengeschäfte in Kraft. Dann ist Click&Meet mit negativem Testergebnis möglich. Auch bei dieser inzidenzabhängigen Regelung gilt, dass der Inzidenzschwellenwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten werden muss, damit Lockerungen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft treten können. Die Stadt Augsburg wird die Lockerungen dann jeweils amtlich bekannt machen.