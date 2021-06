Corona-Inzidenz für Augsburg liegt bei 30

Die Stadt Augsburg meldet 9 neue Covid-19-Fälle. Bestätigt wurden 8 Fälle mit Meldedatum Montag, 14. Juni sowie ein weiterer Fall mit Meldedatum Samstag, 12. Juni 2021.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 18.111 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 17.531 Personen gelten als genesen, 179 sind aktuell infiziert, 401 Personen sind verstorben.

Aufgrund einer doppelten Meldung eines Todesfalles wurde die Anzahl der an Covid-19-Verstorbenen in der Stadt Augsburg rückwirkend auf 401 korrigiert. Die betroffene Person verstarb im Dezember 2020 in einem Pflegeheim. Dort wurde sie doppelt gemeldet. Da sich jedoch die Schreibweise bei Vor- und Nachname erheblich unterschied, wurde diese Doppelung erst am Montag, 14. Juni als solche identifiziert und korrigiert.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 30,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 32,4.