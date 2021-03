Der Zahl der Neuinfektionen mit COVID19 in Augsburg steigt weiter. Auch am Sonntag zieht die Inzidenz in Augsburg weiter an.

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag mitteilte, ist die 7-Tages-Inzidenz für Augsburg weiter gestiegen. Laut RKI wurden im Stadtgebiet in den letzten sieben Tagen 333 Neuinfektionen gemeldet, dies entspricht einem Wert von 112,3 je 100.000 Einwohnern.

Wir berichten weiter!