Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg weiter unter 100

Mit der aktuellen 7-Tage-Inzidenz von 87,6 laut Robert-Koch-Institut ist der heutige Montag, 17. Mai 2021, der zweite Tag mit einem Wert unter 100.

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg muss fünf Tage lang in Folge unter 100 bleiben, bis am übernächsten darauffolgenden Tag die neuen Regelungen in Kraft treten können.

Dies wäre im aktuellen Fall der nächste Samstag, 22. Mai 2021, sofern die Inzidenz stabil unter 100 bleibt bzw. weiter sinkt.

Einige neue Änderungen sind dann bspw. eine Lockerung der Kontaktbeschränkung auf zwei Haushalte mit maximal fünf Personen, ausgenommen Personen unter 14 Jahren und das Wegfallen der nächtlichen Ausgangssperre. Im Handel wird Click&Meet mit Termin, aber ohne Test und auch der Besuch von Kulturstätten wie Museen oder Ausstellungen mit Termin, begrenzter Besucherzahl und FFP2-Maskenpflicht wieder möglich sein. Über alle weiteren Änderungen, werden wir sofort informieren, sobald ersichtlich ist, dass die Inzidenz im Landkreis weiter rückläufig bleibt.

Alle Informationen zum Corona-Virus findet Ihr unter www.landkreis-augsburg.de/corona.