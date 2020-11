Corona-Inzidenz in Augsburg weiter klar über 300

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg meldet am Donnerstag weiterhin eine 7-Tages-Inzidenz von klar über 300. Da gestern nicht alle Fälle erfasst werden konnten, ist der heutige Rückgang aber kein Zeichen für einen Trend.



Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg meldet 82 neue Covid-19-Fälle. Aktuell wird für Augsburg ein Wert von 319,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ausgewiesen. Nach dem starken Anstieg der vergangenen Tagen ist heute, nach dem Rekordwert 350 von gestern, erstmals wieder ein leichter Rückgang der Inzidenz zu vermelden. Der heutige Rückgang der Neuinfektionen ist leider noch kein Zeichen dafür, dass die Neuinfektionen in Augsburg auch tatsächlich zurückgehen“, erklärt Gesundheitsreferent Reiner Erben. „Aufgrund der aktuell laufenden EDV-Umstellung konnten am gestrigen Mittwoch zahlenmäßig nicht alle Neuinfektionen vollständig erfasst werden“, so Erben weiter. Auf die interne Erfassung der Infektionen im Gesundheitsamt hat die laufende Software-Umstellung keine Auswirkung. Die Umstellung der Software wird voraussichtlich bis Ende der Woche abgeschlossen, im Rahmen der Umstellung werden alle Fallzahlen statistisch erfasst. Mit einem Wieder-Anstieg der 7-Tage-Inzidenz ist zu rechnen.

Mit den aktuellen Zahlen wurden insgesamt 3.506 Covid-19-Fälle in Augsburg nachgewiesen.

Am Mittwoch, 4. November, hat das Gesundheitsamt drei weitere und damit insgesamt 27 Coronavirus-Todesfälle im Stadtgebiet bestätigt. Es handelt sich um eine Patientin des Jahrgangs 1939 sowie zwei Patienten der Jahrgänge 1942 und 1944.