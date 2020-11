Corona-Inzidenz klettert auf 350 – Hohe Dunkelziffer bei Infizierten in Augsburg

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg meldet 101 neue Covid-19-Fälle.

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg meldet 101 neue Covid-19-Fälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1.043 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht etwa 350,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Aktuell sind insgesamt 3.424 Covid-19-Fälle in Augsburg nachgewiesen.

Am Dienstag, 3. November, hat das Gesundheitsamt zwei weitere Coronavirus-Todesfälle im Stadtgebiet bestätigt. Beim 23. und 24. Todesfall in Augsburg handelt es sich um einen Patienten des Jahrgangs 1945 und eine Patientin, Jahrgang 1939.

Hohe Dunkelziffer in Augsburg

„Derzeit sind über 80 Prozent der in Augsburg bestätigten Covid-19-Fälle nicht auf bekannte Fälle zurückzuführen. Die Infizierten wissen meist nicht, wo sie sich angesteckt haben“, betont Dr. Thomas Wibmer, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes Augsburg. Das Infektionsgeschehen ist also sehr diffus. Im Rahmen der Kontaktnachverfolgung kann das Gesundheitsamt nur bekannte Infektionsketten unterbrechen. Viele Infizierte wissen nach Einschätzung des Gesundheitsamtes derzeit jedoch nichts über ihre Infektion – entweder, weil sie kaum oder nur leichte Symptome haben oder, weil sie sich nicht testen lassen. Dies führt zu einer hohen Dunkelziffer.

Appell: Wann immer möglich: Zuhause bleiben!

Dr. Thomas Wibmer schätzt, dass in Augsburg derzeit höchstens jede vierte bis achte Covid-19-Infektion tatsächlich erkannt wird. Bei rund 1000 Neuinfektionen im Stadtgebiet in den vergangenen sieben Tagen bedeutet das, dass derzeit eigentlich mindestens 4.000 bis 8.000 Augsburgerinnen und Augsburger das Coronavirus in sich tragen. „Rein rechnerisch ist also aktuell mindestens jede 50. bis 100. Person aus Augsburg infiziert – oft auch unbemerkt“, erklärt Wibmer. „Damit ist derzeit das Ansteckungsrisiko in Augsburg hoch. Bitte schützen Sie sich und andere. Bleiben Sie, wann immer möglich, zuhause“, so der eindringliche Appell des Arztes an alle Bürgerinnen und Bürger.

OB Eva Weber: „Bitte machen Sie weiter mit!“

Oberbürgermeisterin Eva Weber ergänzt: „Wenn wir unsere Kontakte auf das absolut nötige Minimum reduzieren, ist das Risiko, dass wir uns anstecken, geringer. Bitte machen Sie weiter mit. Nur, wenn wir alle gemeinsam Verantwortung übernehmen, können wir die Infektionszahlen senken!“ Wer die Corona-Warn-App nutze, trage ebenfalls dazu bei, Infektionsketten zu unterbrechen. „Wenn wir unsere täglichen Kontakte notieren, können wir diese, im Falle einer bestätigten Covid-19-Infektion, sofort benachrichtigen und andere bestmöglich schützen“, so OB Weber.

Informationen zum Kontaktpersonenmanagement, ein Online-Meldeformular für positiv Getestete, ein Online-Meldeformular für Kontaktpersonen bestätigter Covid-19-Fälle und die Vorlage für ein Corona-Tagebuch zum Notieren täglicher Kontakte sind online auf www.augsburg.de/coronavirus zu finden.