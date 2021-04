Corona-Inzidenz konstant unter 100 – Landkreis Günzburg kann über Ostern lockern

Die Inzidenz für den Landkreis Günzburg liegt laut RKI heute bei 81,9 und damit den dritten Tag in Folge unter dem Schwellenwert 100. Über die Ostertage können nun die Regelungen gelockert werden. „Trotzdem gilt weiterhin: bitte aufeinander aufpassen, so dass wir auch durch diese Phase gut durchkommen.„, so Landrat Dr. Hans Reichhart in einem Videopost auf Facebook



Im Landkreis Günzburg wurden ingesamt 4.808 Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Aufzeichnung im Frühjahr 2020 sind 95 Covid-Infizierte verstorben. Die Inzidenz für den Landkreis liegt bei 81,9