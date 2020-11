Corona: Keine Lockerung der Einschränkungen in Sicht

Nach der Halbzeit des Teil-Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland will die Bundesregierung an den Einschränkungen absehbar festhalten. An diesem Montag beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über die seit Anfang vergangener Woche geltenden Einschränkungen. Die Bundesregierung machte am Freitag deutlich, dasss dabei keine Lockerungen zu erwarten sind.

Bereits bislang war geplant, dass der Teil-Lockdown den ganzen November über aufrecht erhalten bleibt. Unklar ist noch, ob weitere Maßnahmen für nötig gehalten werden und wie es danach weitergeht. Trotz des Teil-Lockdown steigen die Infektionszahlen weiterhin. Die Bundesregierung will deshalb erstmal abwarten, wie die Maßnahmen wirken. Das Ziel sei die Annäherung an eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Diese Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt seit Tagen deutlich über 130. Erst bei der Größenordnung um die 50 sei es aber wieder möglich, dass die Gesundheitsämter einzelne Kontakte von Infizierten nachvollziehen könnten.