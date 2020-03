Corona-Krise | Das STAC Festival steht vor dem Aus

Das STAC Festival steht aufgrund der Absagen seiner Frühjahrs-Events vor dem finanziellen Aus. Mit der Crowdfunding-Aktion „Rettet das STAC Festival“ hoffen die Veranstalter die Zukunft des freien regionalen Kulturfestivals sichern zu können.

Das STAC Festival wurde vom Corona-Virus eingeholt. Die Konzertabende vom 20.-22. März in der Matrix Königsbrunn sowie das STAC Festival vom 15. bis 17. Mai in der Hydro-Tech Eisarena müssen abgesagt werden. Die Ausfälle stellen für den Veranstalter eine riesige finanzielle Last dar. Zwar ist den Organisatoren klar, dass nicht nur das beliebte Kulturfestival unter fehlenden Einnahmen leidet, sondern auch viele andere Veranstalter und Organisationen betroffen sind. Doch gibt es beim STAC Festival eine zusätzliche Vorgeschichte.

Verlust der Festivallocation im letzten Jahr und die Corona-Krise

Für unvorhergesehene Ereignisse wie die Corona-Epidemie legen Unternehmen im Normalfall finanzielle Reserven zurück, auf die sie im Ernstfall zurückgreifen können. Doch erst im vergangenen Jahr verlor das STAC Festival seine langjährige Location im Zuge der Schließung der ersten Reese Kasernen-Gebäude. Über ein dreiviertel Jahr musste das seit je her auf gemeinnütziger Basis organisierte, freie, nicht subventionierte Kulturfestival auf die Suche nach neuen Spielorten gehen und investierte für den Neuanfang in anderen Locations seine gesamten Ersparnisse. Eine erneute Durststrecke ohne Events bedingt durch die Corona-Ausfälle können die Veranstalter nun nicht mehr aus eigener Kraft tragen. Sie betonen, dass sie die Fördergelder wie von Markus Söder in der aktuellen Pressekonferenz angekündigt, beantragen werden, doch sich nicht darauf verlassen und skeptisch sind, ob die sogenannten „Soforthilfen“ auch bei den Kleinen ankommen. Deswegen wendet sich Thomas Walk, Leiter des STAC Festivals, an alle Fans, Künstler, Besucher, aber auch Unternehmen, Sponsoren und Privatpersonen und bittet darum, in dieser schwierigen Zeit die heimische Kultur nicht zu vergessen und mit einer Spende zu helfen. Mit vereinten Kräften kann das STAC Festival wieder auf stabile Beine gestellt und auch zukünftig viele tolle Kulturevents für unsere Region geplant und umgesetzt werden. Ab sofort kann jeder über www.startnext.com/rettet-das-stac-festival spenden und aus verschiedenen Dankeschöns wählen. Wer sich nicht am Crowdfunding beteiligen kann oder möchte, kann jederzeit zudem direkt an das STAC Festival spenden (Kontoinhaber: STAC Festival gGmbH, Stadtsparkasse Augsburg, BIC: AUGSDE77XXX, IBAN: DE80 7205 0000 0251 3111 97, Verwendungszweck: Spende STAC Festival) oder eine Spende persönlich bei den Organisatoren abgeben. Als offiziell gemeinnütziges Unternehmen können auch Spendenquittungen ausgestellt werden. Weitere Infos hierzu sowie Kontaktadressen findet man unter www.stac-festival.de

Der Kampfesgeist des Festival-Teams

Entstanden aus einer freien Künstlergruppe junger Erwachsener, der „Street Academy“, entsprang 2013 die Idee zu einem Festival das auch für andere darstellende Künstler offen werden sollte. Im Laufe der Zeit entwickelte sich so das STAC Festival zu einer Plattform für Künstler aus dem süddeutschen Raum, vor allem Schwaben und dem Landkreis Augsburg. Auf seiner Bühne zeigen seither pro Jahr über 6.000 Künstler, darunter Tänzer, Sänger, Musiker und Akrobaten, v.a. Hobby-Akteure, welches künstlerische Potential in unserer Region zu finden ist. Seit Anbeginn wird das STAC Festival auf gemeinnütziger Basis, als freies, nicht subventioniertes Kulturfestival organisiert. Die Planung übernehmen die Hauptangestellte Carina Löser-Bacanu sowie der ehrenamtliche Festivalleiter Thomas Walk. Vor Ort sorgt zudem eine ehrenamtliche Festival-CREW für ein tolles Event und den reibungslosen Ablauf an allen Ständen, am Einlass, in der Künstlerbetreuung etc. Ende Mai 2019 verlor das STAC Festival durch die Schließung des Reese Theaters seine langjährige Heimat. Aber es sollte weitergehen: Nach fast einem Jahr Locationsuche erlebten die Kulturfans ein tolles erstes Festival in der ihnen bis dato noch fremden Schwarzachhalle Gessertshausen. Die Zukunft des STAC Festivals schien gesichert.

Die Entwicklung zeigt, dass das Festival-Team stets gewillt ist für das Fortbestehen ihres Herzensprojekts zu kämpfen. Für sie ist klar, sie wollen weiterhin den tausenden Künstlern unserer Region eine professionelle Bühne geben, auf der sie ihr Können zeigen und ihre Leidenschaft ausleben können und somit das kulturelle Leben unseres Landkreises auch zukünftig bereichern. Festivalleiter Thomas Walk bittet daher um die Unterstützund der Festival-Fans: „Der Auszug aus dem Reese Theater und das Corona-Virus haben uns nun an den Rand unserer Existenz gebracht. Als Veranstalter haben wir die Pflicht auch für die Gesundheit unserer Besucher, Künstler und Teammitglieder Sorge zu tragen, weshalb die Absage vieler unserer Events unabdingbar ist. Wenn wir jetzt alle zusammenhalten, können wir auch diese Krise überwinden und das Fortbestehen des STAC Festivals sichern.“

Die STAC Festival-CREW bedankt sich vielmals bei allen Unterstützern und freut sich schon jetzt auf viele weitere Jahre und tolle Kultur-Events im Landkreis Augsburg.