Corona-Lage in Augsburg | Zoo lässt am Sonntag die Tierhäuser geschlossen

Wegen der aktuell sehr hohen Coronazahlen in Augsburg, und des am Sonntag zu erwartenden hohen Besucheraufkommens im Zoo, bleiben die Tierhäuser am 25.10. geschlossen.

Dies gilt zunächst nur für diesen Tag. Das Kattaland und die begehbare Vogelvoliere sind geöffnet.

„Die allermeisten Besucher halten sich an die vorgegebenen Hygieneauflagen, leider sind aber immer einige Unvernünftige, die sich nicht an die Maskenpflicht und den Abstand in den Häusern halten. Bedauerlicherweise müssen wir an besucherstarken Tagen somit entsprechend reagieren.“, so der Zoo via Facebook.