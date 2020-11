„Wir sind in Augsburg weiterhin Hotspot!“ – Corona-Maßnahmen in Augsburg werden verschärft

Auf einer Pressekonferenz hat Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen informiert. Diese treten ab Freitag 18 Uhr in Kraft.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber zeigt sich aufgrund der Entwicklung der Corona-Zahlen weiter beunruhigt. „Wir sind in Augsburg weiterhin Hotspot!“, so das Stadtoberhaupt. Im Vorgriff auf die Sitzung von Bund und Ländern werden deshalb Maßnahmen vorgezogen werden, diese werden ab Freitag 18 Uhr in Kraft treten.

Weber: „Schon jetzt funktioniert das UKA nur, weil sie da die Möglichkeit haben Patienten in andere Universitätsklinika verlegen zu können“. Das Universitätsklinikum wird nun täglich die Zahl der (intensiv) behandelten COVID19-Patienten veröffentlichen. „Die Pandemie bringt das UKA und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Grenzen. Nur durch die Abverlegung kann die Versorgung noch in dieser Art gewährleistet werden“

Gemeinsam mit dem Krisenstab der Stadt wurden deshalb weitere Maßnahmen besprochen und vereinbart. Es kann zu kurzfristigen Änderungen kommen, wenn bundes- oder landesweit andere Vereinbarungen getroffen werden. Eine städtische Allgemeinverfügung wurde erlassen.

Dies wird kommen

Kontaktbeschränkung , wie von Ministerpräsidenten vorgeschlagen

, wie von Ministerpräsidenten vorgeschlagen Schulen : Erweiterter Wechselunterricht auch für Mittel- und Förderschulen ab 7. Jahrgangsstufe

: Erweiterter Wechselunterricht auch für Mittel- und Förderschulen ab 7. Jahrgangsstufe Einzelhandel : Erhöhung der Quadratmeterfläche je Kunde

: Erhöhung der Quadratmeterfläche je Kunde Maskenpflicht : Vor Geschäften und Parkplätzen

: Vor Geschäften und Parkplätzen Kunst– und Flohmärkten werden in- und outdoor verboten

werden in- und outdoor verboten Verbot von Fahrschulunterrricht, Musikschulunterricht und ähnlichem, außerschulischem Unterricht. Büchereien bleiben geöffnet



Büchereien bleiben geöffnet Alkoholausschankverbot wird erweitert

wird erweitert Arbeitsplatz: Maskenpflicht, wenn man sich bewegt oder der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten wird. Empfehlung der Betriebsschließungen über Weihnachten und des Angebots von Homeoffice

Bei Anstieg über 300: Ausgangsbeschränkung ab 21 Uhr möglich

Wir halten Sie auf dem Laufenden!