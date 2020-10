Stadt lobt Loyalität der Schausteller und Marktkaufleute

Auch Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle bedauert die Absage und nimmt die geschäftliche Situation der Marktbeschicker in den Blick. „Für die Händlerinnen und Händler wäre der Christkindlesmarkt die letzte Möglichkeit gewesen, die finanziellen Verluste durch bereits abgesagte Märkte und Volksfeste in diesem Jahr halbwegs in Grenzen zu halten. Umso höher ist ihnen anzurechnen, dass sie die Entscheidung der Stadt mittragen.“

Verkaufsgelegenheiten nutzen

Manuela Müller-Manz, Vorsitzende der Augsburger Marktkaufleute, wie auch die beiden Vorsitzenden des Schwäbischen Schaustellerverbandes Josef Diebold und Bruno Noli zeigten in Anbetracht der rasant ansteigenden Corona- Fallzahlen Verständnis für die Absage des beliebten Augsburger Christkindlesmarktes. Beide Seiten betonen jedoch, dass die Absage „ein herber Verlust“ sei. Sobald die Fallzahlen es zulassen würden, sollte „eine Gelegenheit gefunden werden, damit in der Innenstadt zur Adventszeit Verkaufsstände aufgestellt werden dürfen.“

Nach Mitteilung der Stadtmarketing-Organisation Augsburg Marketing ist aufgrund der Umstände auch eine Shopping-Night in angepasster Form nicht durchführbar. Trotzdem soll für eine festliche Stimmung gesorgt werden. Zusätzliche Illuminationen in der City versprechen zwar ruhigere, aber nicht weniger festliche Erlebnisse in der Augsburger Innenstadt zur Adventszeit. Auch der Christbaum für Alle wird in jedem Fall leuchten. Der Baum wird am Montag, 9. November, auf dem Rathausplatz aufgestellt.