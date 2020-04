Corona-Pandemie | Bereits mehr als 120.000 Menschen in Europa gestorben

Auf keinem Kontinenten gab es bisher mehr Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, als in Europa. Mehr als 120.000 Menschen sind mit dem Virus im Körper gestorben.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet starben in Europa bereits mehr als 120.000 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Am stärksten betroffen sind weiterhin Italien (25.969), Spanien (22.902) und Frankreich (22.245). Auch in Großbritannien wurden inzwischen fast 20.000 Fälle registriert. Auf Grundlage von Behördenangaben ergeben sich für den gesamten Kontinent 120.140 Todesfälle im Zusammenhang mit der neuartigen Lungenkrankheit. Weltweit starben bisher 197.303 Personen an oder mit Corona.

Insgesamt hat Europa mit 1.344.172 die meisten Krankheitsfälle in Verbindung mit Covid-19.