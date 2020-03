In Nördlingen mussten Polizeibeamte gegen 22:30 Uhr wegen einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus einschreiten. In der betroffenen Wohnung hielt sich neben der Mieterin und deren Lebenspartner noch ein 32-jähriger Bekannter zum gemeinsamen Alkoholkonsum auf. Die 36-jährige Mieterin musste bereits zum zweiten Mal wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz beanstandet werden, da sie bereits am 21.03.2020 ihre Wohnung für eine lautstarke Party zur Verfügung stellte.

Zu einem besonders eklatanten Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung kam es am 27.03.2020, gegen 00:25 Uhr, in Buttenwiesen (Lkr. Dillingen). Dort wurden Polizeibeamte auf eine lautstarke Corona-Party in der Garage eines Privatanwesens aufmerksam. Tatsächlich trafen die Polizeibeamten mehrere Personen in der Garage an und wollten die Party einstellen. Der 25-jährige Veranstalter ging daraufhin auf die beiden Beamten zu, hustete sie mehrmals an und behauptete, mit Corona infiziert zu sein. Außerdem beleidigte der alkoholisierte 25-Jährige die Beamten heftig. Als er zur Feststellung seiner Identität durchsucht werden sollte, flüchtete der Beschuldigte aus der Garage, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Bei dem Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun u.a. wegen eines Vergehens nach dem Infektionsschutzgesetz Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung verantworten. Das LRA Dillingen ist aufgrund der Äußerung des Beschuldigten (Corona-Infektion) in die aktuellen Ermittlungen involviert. Ebenso wird ein vorwerfbares Handeln der drei weiteren Party-Teilnehmer geprüft.