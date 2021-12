Corona-Positivrate sinkt leicht – weiter über 20 Prozent

Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist in der zurückliegenden Kalenderwoche leicht gesunken. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren 21,0 Prozent aller durchgeführten Tests positiv. In der Vorwoche waren es 21,2 Prozent.

Corona-Testzentrum, über dts Nachrichtenagentur

Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 1,8 Millionen PCR-Tests durchgeführt, etwa zwei Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Kapazität der an die Erhebung angeschlossenen 179 Labore betrug in der vergangenen Woche rund 2,20 Millionen Corona-Tests. Sie waren zu 82 Prozent ausgelastet.

Laut ALM sinkt die Kapazität in der laufenden Woche auf 2,14 Millionen PCR-Tests. Der Verband beklagte die weiterhin hohe Auslastung. „Viele Labore arbeiten an der Grenze des Machbaren“, sagte ALM-Chef Michael Müller. Einige arbeiteten seit einigen Wochen sogar „weit über der Belastungsgrenze“, fügte er hinzu.

„Weder die PCR-Systeme, mit denen wir arbeiten, und vor allem nicht unsere Beschäftigten in den Laboren können dauerhaft so beansprucht werden.“