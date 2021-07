Corona-Positivrate sinkt unter 1,0 Prozent

Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland sinkt kontinuierlich weiter. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche nur noch 0,8 Prozent aller durchgeführten PCR-Tests positiv, in der Vorwoche waren es 1,0 Prozent. Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 614.000 PCR-Tests durchgeführt, gut 5.000 weniger als eine Woche zuvor.

Corona-Testzentrum, über dts Nachrichtenagentur

Die Kapazität der 178 an die Erhebung angeschlossenen Labore beträgt aktuell weiter gut zwei Millionen Corona-Tests pro Woche, teilte ALM am Dienstag mit. Die Auslastung lag in der vergangenen Woche bei 31 Prozent. Erneut warnte der Verband vor der sogenannten Delta-Variante.

Deren Anteil habe weiter zugenommen. Er lag bei circa 47 Prozent der positiven Befunde in der ALM-Datenerhebung. Der Anteil der Alpha-Variante lag nur noch bei circa 36 Prozent.