Corona-Positivrate sinkt wieder unter 20 Prozent

Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist in der zurückliegenden Kalenderwoche weiter gesunken. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren 19,8 Prozent aller durchgeführten Tests positiv. In der Vorwoche waren es 21,0 Prozent.

Corona-Teststation, über dts Nachrichtenagentur

Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 1,6 Millionen PCR-Tests durchgeführt, etwa neun Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Kapazität der an die Erhebung angeschlossenen 179 Labore betrug in der vergangenen Woche rund 2,14 Millionen Corona-Tests. Sie waren zu 76 Prozent ausgelastet.

Laut ALM steig die Kapazität in der laufenden Woche leicht auf 2,15 Millionen PCR-Tests. Der Verband wies auf die weiterhin hohe Auslastung hin. „Auch wenn die Zahlen insgesamt leicht zurückgegangen sind, kann aus den Laboren noch keine Entwarnung gegeben werden“, sagte ALM-Vize Jan Kramer. „Die Infektionslage bewegt sich zwar in die richtige Richtung, die Lage in unseren fachärztlichen Laboren bleibt weiterhin angespannt.“