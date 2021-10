Corona-Positivrate sprunghaft gestiegen

Der Anteil der positiven Corona-Tests ist sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche 11,1 Prozent aller durchgeführten Tests positiv, in der Vorwoche waren es 8,4 Prozent. Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 848.000 PCR-Tests durchgeführt, sieben Prozent mehr als in der Vorwoche.

Corona-Testzentrum, über dts Nachrichtenagentur

Nach Ansicht der Labore wird derzeit viel zu wenig getestet. „Überall wird derzeit gehustet, geröchelt und geniest, aber in den seltensten Fällen erfolgt eine fachärztliche SARS-CoV-2-Diagnostik“, sagte ALM-Vorstandsmitglied Wolf Kupatt am Dienstag. In in den kommenden Wochen erwarten die Labore einen erhöhten Bedarf an PCR-Untersuchungen, wofür sie sich „gut gerüstet“ sehen.

Dabei spiele nicht nur Corona eine Rolle, sondern auch Influenza und „weitere Erreger akuter fieberhafter Atemwegserkrankungen“, wie es hieß.