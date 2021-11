Corona-Positivrate steigt auf fast 20 Prozent – erneut mehr Tests

Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist in der zurückliegenden Kalenderwoche weiter gestiegen. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren 19,9 Prozent aller durchgeführten Tests positiv. In der Vorwoche waren es 17,3 Prozent.

Corona-Testzentrum, über dts Nachrichtenagentur

Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 1,75 Millionen PCR-Tests durchgeführt, etwa 14 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Kapazität der an die Erhebung angeschlossenen 179 Labore betrug in der vergangenen Woche etwas mehr als zwei Millionen Corona-Tests. Sie waren zu 86 Prozent ausgelastet.

Laut ALM steigt die Kapazität in der laufenden Woche auf 2,16 Millionen PCR-Tests und damit sechs Prozent mehr als in der Vorwoche. Man sehe momentan eine starke Belastung insbesondere bei den Mitarbeitern in den Laboren, sagte ALM-Vorstand Evangelos Kotsopoulos. Das führt demnach auch zu Verzögerungen. „Mehr als das Maximale können diese nicht leisten – und das reicht in einigen Regionen mit besonders drastischem Infektionsgeschehen aktuell nicht immer, um die eingehenden SARS-CoV-2-PCR-Aufträge so rasch wie sonst zu bearbeiten.“