Corona-Quarantäne beim Gegner – Augsburger Panther-Heimspiel gegen Iserlohn Roosters kurzfristig abgesagt

Das Heimspiel der Augsburger Panther heute Abend gegen Iserlohn Roosters wird nicht stattfinden. Wie der Streaming-Partner der DEL MagentaSport auf seiner Seite mitteilte, wurde die Partie abgesagt. Inzwischen wurde dies durch die Sauerländer bestätigt.



Nach der deutlichen Niederlage am Freitag in Mannheim wollten die Augsburger Panther heute zuhause gegen Iserlohn zurück in die Erfolgsspur, daraus wird nichts werden. Wie der MagentaSport auf seiner Seite mitteilte, wurde die Partie gegen die Roosters abgesagt.

Nach den zahlreichen Coronafällen in München und Düsseldorf liegt der Grund für die Absage nahe. Die Sauerländer bestätigen dies auf ihrer Internetseite. „Nach turbulenten 24 Stunden müssen die Iserlohn Roosters am heutigen Sonntagmorgen bekanntgeben, die Reise zum heutigen Auswärtsspiel bei den Augsburger Panthern nicht antreten zu können. Grund waren ein positiver PCR-Test und zahlreiche Spieler, die bereits am Samstagmorgen Symptome einer Corona-Erkrankung aufwiesen. Die Folge ist eine am späten gestrigen Abend behördlich angeordnete Corona-Quarantäne für den betreffenden Spieler sowie Isolation für alle weiteren Akteure. Über die Nachholung des Spiels wird in den nächsten Tagen entschieden.“

Insgesamt sind der erkrankte Spieler, sowie 16 weitere Spieler des IEC in häuslicher Isolation.