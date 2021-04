Corona-Schnellteststation in Lechhausen-Nord und Göggingen ab kommender Woche

Ab der kommenden Woche gibt es auch in Lechhausen-Nord und in Göggingen eine Corona-Schnellteststation.



Die Stadt Augsburg baut ihr Schnelltestangebot weiter aus. Zu den Schnelltestzentren Maximilianstraße 59 und Plärrerwache (Schwimmschulstraße 30) und den bereits bestehenden vier dezentralen Schnellteststationen in Haunstetten, Hochzoll Lechhausen und Oberhausen kommen ab der kommenden Woche zwei weitere Schnellteststationen dazu. Ab Montag, 19. April, können auch in Lechhausen-Nord und in Göggingen Schnelltests gemacht werden. Betrieben werden die Schnelltesteinrichtungen von der Firma Bäuerle & Co Ambulanz im Auftrag der Stadt Augsburg.

Öffnungszeiten der Corona-Schnellteststationen

Die sechs dezentralen Schnellteststationen haben wie folgt geöffnet:

Haunstetten, Unterer Talweg 100, Sportanlage (Testmobil), Mo – Fr, 8 – 16 Uhr.

Hochzoll, Rudolf-Diesel-Gymnasium, Parkplatz, Peterhofstr. 9 (Container), Mo – Fr, 8 – 16 Uhr.

Lechhausen, Städt. Liegenschaft, Blücherstr. 90 (Indoor), Mo – Fr, 8 – 16 Uhr.

Oberhausen, Pfarrheim St. Martin, Zugang gegenüber Eichenhofstr. 3 (Indoor), Mo, Di, Do, Fr, 8 – 16 Uhr.

Neu ab Montag, 19. April: Göggingen, Hallenbad Göggingen, Anton-Bezler-Straße 2 (Foyer), Mo – Fr, 8 – 16 Uhr.

Neu ab Montag, 19. April: Lechhausen-Nord, Parkplatz Seniorenheim Lechrain, Robert-Bosch-Straße 10 (Testmobil), Mo – Fr, 8 – 16 Uhr.

Plärrerwache auch sonntags geöffnet

Auch das Schnelltestzentrum Plärrerwache in der Schwimmschulstraße 30 erweitert seine Öffnungszeiten. Es ist Mo – Fr 15 – 20 Uhr, Sa 10 – 18 Uhr und neu auch sonntags von 10 – 18 Uhr geöffnet – erstmals am kommenden Sonntag, 18. April.

Das Schnelltestzentrum in der Maximilianstraße 59 ist Mo – Fr, 6 – 15 Uhr und Sa 10 – 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.augsburg.de/testen