Corona | Sieben weitere Erkrankte im Kreis Aichach-Friedberg

Sieben weitere am Coronavirus erkrankte Personen sind seit gestern im Landkreis Aichach–Friedberg bekannt. Stand Freitagmittag sind es nun insgesamt 31. Die erkrankten Personen befinden sich in Quarantäne. Die Anzahl der Kontaktpersonen von Erkrankten, die sich in Quarantäne befinden, ist aktuell bei rund 300.

Die Bayerische Staatsregierung hat am Freitag per Allgemeinverfügung in Form einer Ausgangsbeschränkung weitere Regelungen getroffen, die ab dem heutigen Freitag um Mitternacht für zunächst 14 Tage gelten. Unter anderem sind Gastronomie, Friseure und Baumärkte ab sofort geschlossen. Eine komplette Ausgangssperre ist dies jedoch ausdrücklich nicht, so bleibt beispielsweise Spazierengehen und Joggen erlaubt, allerdings nicht mehr in Gruppen.

Wichtiger Hinweis: Ärzte sind in der Pflicht, Kranke zu behandeln – das gilt in der jetzigen Situation umso mehr. Dabei spielt es keine Rolle, ob Patienten an Covid 19 oder anderweitig erkrankt sind. Das Gesundheitsamt erhält zunehmend Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die eine ärztliche oder auch zahnärztliche Behandlung benötigen und von ihrem Arzt an das Gesundheitsamt verwiesen worden sind. Dabei handelt es sich teilweise auch um Erkrankungen, bei denen kein Zusammenhang mit COVID-19 besteht. Ärzte erstellen im Rahmen ihrer Tätigkeit selbst eine Diagnose. Wo sich ein begründeter Verdacht auf Covid 19 ergibt, muss dies dem Gesundheitsamt auf dem gesetzlich vorgschriebenen Weg gemeldet werden.

Entscheidungsträger von öffentlichen Einrichtungen, wie beispielsweise Heimen, oder von (Hilfs-)Organisationen sind in der Pflicht, in ihrem Bereich selbst Verantwortung zu übernehmen. In den allermeisten Fragen sollte ein Anruf beim Gesundheitsamt nicht notwendig sein, wenn die inzwischen bekannten Regeln beachtet werden, die auch auf der Internetseite des Landratsamts (www.lra-aic-fdb.de) nachgelesen werden können.

Das Bürgertelefon des Landratsamtes (Tel. 08251 92 444) ist für medizinische Belange im Zusammenhang mit Covid 19 auch Samstag und Sonntag von 10 bis 13 Uhr erreichbar. Die Mailadresse corona@lra-aic-fdb.de steht rund um die Uhr zur Verfügung, die Anfragen dort werden nach und nach abgearbeitet.