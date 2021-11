Corona-Situation im Uniklinikum Augsburg ist angespannt – Über 80 Prozent der Covid-Patienten ungeimpft

Die Situation im Universitätsklinikum Augsburg ist angespannt. Fast 100 Corona-Patienten müssen dort aktuell versorgt werden. Überwiegend sind es ungeimpfte Personen, die stationär behandelt werden müssen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt täglich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 52826 Fälle in Deutschland. Auch in der Region Augsburg ist die Lage aktuell mehr als angespannt. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 630,3 bzw. 519,2 lagen die Werte im Landkreis Augsburg und Aichach-Friedberg nie höher. Auch im Stadtgebiet liegt die Inzidenz bei knapp unter 500. Die Auslastung in den Krankenhäusern ist alarmierend. Im Landkreis und im Wittelsbacher Land stehen keine Intensivbetten mehr zur Verfügung. Die Situation in Schwabens größtem Krankenhaus, dem Universitätsklinikum Augsburg ist ebenfalls angespannt. Die Zahl der Intensivbetten wurden in den letzten Tagen nochmals auf insgesamt 149 hochgefahren und schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Kapazität nicht reichen könnte.

Fast jeder sechste Intensivpatient muss wegen Covid19 versorgt werden

Am Dienstag waren 124 Intensivbetten sind aktuell bereits belegt, fast jeder sechste Patient ist an Covid19 infiziert. Auf der Covid-Intensivstation werden 21 Patienten (Stand 16.11.) behandelt. Insgesamt müssen am UKA 96 Infizierte versorgt werden. Elektive Eingriffe werden derzeit verschoben, um Ressourcen, die es im Übrigen kaum noch gibt, zu schonen. Um die Versorgung sicherzustellen, müssen auch immer Patienten in andere Krankenhäuser verteilt werden. „Die Abverlegungen funktionieren relativ gut, obwohl auch die umliegenden Häuser unter der Corona-Last ächzen.“ so Ines Lehmann, Pressesprecherin des Uniklinikums Augsburg.

„80-90 Prozent sind ungeimpft“

„Etwa 80 bis 90 Prozent aller stationär bei uns aufgenommenen Corona-Patienten sind ungeimpft.“ Wir haben den Eindruck, dass eine knappe Mehrheit der ungeimpften Corona-Patienten ihre Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, bereut und das nach dem Krankenhausaufenthalt nachholen möchte. Ein gewisser Teil bleibt trotz Infektion uneinsichtig und wird sich auch danach nicht impfen lassen. Ein kleiner Teil macht darüber keine klaren Aussagen“, heißt es aus der Uniklinik.

Natürlich sind unter den Patienten – wie überall – auch Impfdurchbrüche. Allerdings handelt es sich hierbei um ältere Menschen, die zum Teil erhebliche Vorerkrankungen und ein dadurch geschwächtes Immunsystem haben.