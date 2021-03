Corona-Testmobil erstmals in Augsburger Stadtteilen im Einsatz

Um die Schnelltestkapazitäten in Augsburg noch weiter zu erhöhen, ist ab sofort auch ein Corona-Testmobil im Stadtgebiet unterwegs. Es ist erstmals von Mittwoch, 10. März, bis Freitag, 12. März, jeweils von 8:30 bis 17 Uhr auf dem Helmut-Haller-Platz in Oberhausen im Einsatz. Am Montag, 15. März, und Dienstag, 16. März, steht das Testmobil dann von 8:30 bis 17 Uhr auf dem Zwölf Apostel-Platz in Hochzoll.

OB Eva Weber: „Mehr Sicherheit für den Alltag“

Das Testmobil ist im Auftrag der Stadt Augsburg unterwegs und wird von der Firma Bäuerle Ambulanz betrieben. „Tests und Schnelltests sind neben dem Impfen wesentliche Bausteine in der Pandemiebekämpfung. Ich hoffe, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aus Augsburg das Test-Angebot wahrnehmen, um so ein Stück mehr Normalität und Sicherheit für unser aller Alltag zurück zu erobern“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Mobile kleine Arztpraxis

Im Testmobil, das wie eine kleine Arztpraxis aufgebaut ist, sind vier Mitarbeiter der Bäuerle Ambulanz tätig. Sie stehen ab 8:30 Uhr bereit, um Antigen-Schnelltests ohne Anmeldung durchzuführen. Im ersten Raum findet die Registrierung statt, im zweiten wird der Nasenabstrich vorgenommen. Nach etwa 20 Minuten liegt das Testergebnis vor, das der Testperson schriftlich ausgehändigt wird. Je nach Andrang sollte von den testwilligen Personen ein wenig Zeit eingeplant werden. „Im Schnitt können in der Stunde rund 50 Schnelltests durchgeführt werden“, so Jan Quak, Geschäftsführer der Bäuerle Ambulanz. Bei Bedarf kann auch mit einem zweiten Testmobil nachgerüstet werden.

Auch in Schnelltestzentren PCR-Test möglich

Die beiden Schnelltestzentren in der Maximilianstraße 59 und in der Plärrerwache sind Außenstellen des Testzentrums an der Messe. In der Eröffnungswoche ab 1. März haben sich 1.251 Personen testen lassen, davon zwölf positiv. Um das Ergebnis abzusichern, wurden diese Personen für einen PCR-Test ins Testzentrum an der Messe geschickt. Denjenigen Personen mit positivem Schnelltest können die genaueren PCR-Tests ab sofort auch in den beiden Schnelltestzentren sowie im Testmobil angeboten werden.