Corona-Tests ab 11. Oktober kostenpflichtig

Corona-Tests werden ab 11. Oktober kostenpflichtig. Das beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag, wie aus Verhandlungskreisen vorab bekannt wurde. Gleichzeitig soll ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen je Woche und 100.000 Einwohner eine Testpflicht für Ungeimpfte in Innenräumen aber verpflichtend werden.

Corona-Teststelle, über dts Nachrichtenagentur

Ohne für einen Test zu bezahlen kommen sie dann beispielsweise nicht mehr in Restaurants oder zum Friseur. Beide Maßnahmen standen schon in einer am Vortag bekannt gewordenen Beschlussvorlage, das konkrete Datum bzw. der Inzidenzwert waren aber noch nicht festgelegt worden. Für Kinder und Personen, die nicht geimpft werden können, sollen kostenlose Tests aber weiter möglich sein.