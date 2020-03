Corona-Teststation geht morgen in Betrieb – 90 Infektionsfälle in Aichach-Friedberg

Aktuell gibt es im Landkreis Aichach–Friedberg 90 registrierte Infektionsfälle, etwa 300 Personen befinden sich insgesamt in Quarantäne.

Am morgigen Samstag geht die Teststation für den Landkreis an der Jugendverkehrsschule in Aichach-Nord in Betrieb. Der Landkreis hat ein Labor gefunden, das die Tests innerhalb sehr kurzer Zeit auswertet. Das funktioniert aber nur, so lange die Anzahl der Tests dort zu bewältigen ist. Deshalb können aktuell nur Personen der Berufsgruppen dort getestet werden, die in der momentanen Situation am dringendsten gebraucht werden. Falls das Testergebnis negativ ist, können diese dann schnell wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Wer also in einem systemrelevanten Beruf (medizinischer Bereich, Öffentliche Sicherheit, Versorgung) arbeitet und Symptome hat, die auf eine Erkrankung durch COVID-19 hindeuten könnten, kann sich zum Test in Aichach anmelden. Voraussetzung ist, dass die Person im Landkreis Aichach-Friedberg lebt oder arbeitet.

Auf der Internetseite des Landratsamts gibt es das passende Formular dazu. Ausgefüllt und vom Arbeitgeber bestätigt muss dieses per Mail oder Fax an das Landratsamt geschickt werden. Nur mit der Mitteilung des Landratsamts und einem Personalausweis ist der Zugang zur Teststation zur angegebenen Uhrzeit möglich. Für alle anderen Tests steht weiterhin der zentrale mobile Dienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) unter Tel. 116117 zur Verfügung.

Ehrenamtler unterstützen Betrieb der Teststation

Freiwillige, die auf unterschiedliche Art die Situation zu bewältigen helfen oder andere Menschen unterstützen, gibt es immer mehr. Auch die Teststation beispielsweise wird unter anderem mit einer Reihe von Ehrenamtlichen von BRK, Feuerwehr oder THW betrieben. Landrat Dr. Klaus Metzger erfüllt das mit großer Freude: „Zum wiederholten Mal darf ich erleben, wie im Wittelsbacher Land Rücksichtnahme, Solidarität und Verantwortung für sich und andere gerade in schwierigen Situationen funktionieren. Dafür bin ich extrem dankbar, denn nur gemeinsam kommen wir durch diese Krise!“

Und er berichtet von seinem Aufruf an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt. Weil die Führungsgruppe Katastrophenschutz nun rund um die Uhr und auch am Wochenende besetzt sein muss, hat er am späten Donnerstagnachmittag um Unterstützung aus dem Haus gebeten. Bereits am Freitag um 8:30 Uhr wurden weit mehr als 50 Freiwillige gezählt, die unter anderem auch Nachtschichten übernehmen würden. „Das macht mich wirklich stolz!“, so der Landrat.