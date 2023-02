Corona-Testzentren an der Klinik Günzburg und der Klinik Krumbach schließen

Nur noch bis Ende Februar 2023 sieht die Corona-Testverordnung des Bundes kostenlose Bürgertests vor. Daher schließen zum Monatsende die Kommunalen Testzentren des Landkreises Günzburg.

Das Corona-Testzentrum an der Klinik Krumbach (Nassauer Straße) beendet bereits am Sonntag, 26. Februar 2023 seinen Betrieb. Das Corona-Testzentrum an der Klinik Günzburg schließt am Dienstag, 28 Februar 2023.

Alternative Testmöglichkeiten im Landkreis Günzburg sind auf Webseite des Landkreises unter: www.landkreis-guenzburg.de/covid-19 zu finden.