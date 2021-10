Corona-Testzentren im Unterallgäu schränken Betrieb ein

Die Corona-Testzentren des Landkreises Unterallgäu in Erkheim, Babenhausen und Bad Grönenbach schränken ab Montag, 11. Oktober, den Betrieb ein. Es können dann nur noch Personen kommen, die Anspruch auf einen kostenlosen Test haben – zum Beispiel Kinder und Jugendliche, Schwangere oder Besucher von Pflegeeinrichtungen. Alle übrigen müssen auf andere Teststationen ausweichen.

Ab 11. Oktober sind Corona-Tests nur noch für bestimmte Personengruppen unentgeltlich. Wer einen Test für einen Restaurant- oder Friseurbesuch braucht, muss dafür in der Regel zahlen. Von kommunalen Testzentren sollen laut bayerischem Gesundheitsministerium keine kostenpflichtigen Tests angeboten werden – unter anderem aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Deshalb sind die kreiseigenen Testzentren nur noch für diejenigen geöffnet, die unter die Ausnahmen fallen.

Dazu zählen unter anderem Schwangere, Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie alle, die aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können. Anspruch auf einen kostenlosen Test haben darüber hinaus auch Besucher und Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Voraussetzung ist ein entsprechender Nachweis, also ein Ausweis beziehungsweise eine Bescheinigung vom Arzt oder Heim.

Grundsätzlich sollten nur Personen in die Testzentren kommen, die keine Krankheitssymptome haben. Für kranke Menschen ist der Hausarzt die richtige Anlaufstelle. Eine Ausnahme sind Kinder mit leichten Erkältungssymptomen, die den Test für den Besuch einer Kindertagesstätte brauchen. Diese können sich ab dem Alter von vier Jahren auch in den drei Kreiseinrichtungen testen lassen.

In den Testzentren in Erkheim, Babenhausen und Bad Grönenbach werden Antigen-Schnelltests angeboten. In Erkheim werden auch PCR-Tests gemacht. Die PCR-Tests stehen allerdings nur Personen zur Verfügung, die sich auf Anweisung des Gesundheitsamts testen lassen.

Eine Übersicht über die Corona-Teststationen im Unterallgäu ist auf der Homepage des Landkreises zu finden unter www.unterallgaeu.de/corona