Das Corona-Testzentrum in der Gersthofer Straße 9 in Hirblingen wird in den nächsten Monaten auch an bestimmten Feiertagen geöffnet sein.

Am 1. November 2022 (Allerheiligen), 26. Dezember 2022 (Zweiter Weihnachtsfeiertag) und 6. Januar 2023 (Heilige-Drei-Könige) besteht für Interessierte die Möglichkeit, zwischen 9 und 14 Uhr Corona-Tests durchführen zu lassen. An Wochenenden und allen weiteren Feiertagen bleibt das Testzentrum nach wie vor geschlossen. Zwingende Voraussetzung ist eine vorherige Terminvereinbarung unter https://lkr-augsburg.ecocare.center/.

Alle Informationen zu weiteren Testmöglichkeiten im Landkreis sind auf www.landkreis-augsburg.de/corona-testen zu finden. Es ist zu beachten, dass die Öffnungszeiten der jeweiligen Teststellen an Feiertagen abweichen können. Um sicherzustellen, ob eine Teststelle an einem Feiertag geöffnet hat, wird eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Teststelle empfohlen.