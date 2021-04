Corona | Testzentrum Hirblingen erweitert Öffnungszeiten

Das Testzentrum Hirblingen erweitert seine Öffnungszeiten. Testungen sind nun regulär an Wochenenden und Feiertagen möglich.

Da das Zusatzangebot der Corona-Testungen an den vergangenen beiden Wochenenden so zahlreich genutzt wurde, hat sich der Landkreis dazu entschlossen, die Öffnungszeiten seines Testzentrums in Gersthofen-Hirblingen auch regulär auszuweiten. An Wochenenden und Feiertagen werden Antigen-Schnelltests und PCR-Tests nun bis auf Weiteres zwischen 9 und 14 Uhr angeboten. Eine vorherige Terminvereinbarung ist dafür zwingend erforderlich und erfolgt über die Internetseite.

Alle Testmöglichkeiten im Landkreis Augsburg finden Interessierte auch online auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/corona-testen .