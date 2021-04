Corona-Testzentrum in Gersthofen-Hirblingen bleibt am Wochenende geöffnet

Nachdem das Angebot der Corona-Testungen am vergangenen Osterwochenende so gut angenommen wurde, hat sich der Landkreis Augsburg aufgrund der großen Nachfrage dazu entschlossen, sein Testzentrum in Gersthofen-Hirblingen auch am kommenden Wochenende zu öffnen.

„Allein von Karfreitag bis Ostermontag wurden 1.449 PCR- und 1.033 Schnelltests durchgeführt und auch in der Woche vor Ostern lagen wir bei durchschnittlich 700 Testungen pro Tag“, so Landrat Martin Sailer. Deshalb werden nun auch am Samstag, 10. April und Sonntag, 11. April zwischen 9 und 14 Uhr Antigen-Schnelltests und PCR-Tests angeboten. Eine vorherige Terminvereinbarung auf der Internetseite ist zwingend erforderlich.

Alle Testmöglichkeiten im Landkreis Augsburg finden Interessierte auch online auf der Homepage des Landkreises.