Corona-Testzentrum in Gersthofen-Hirblingen wird geschlossen

Das Corona-Testzentrum des Landkreises Augsburg in der Gersthofer Straße 9 in Hirblingen wird in der kommenden Woche schließen.

Der letzte Öffnungstag wird am Donnerstag, 23. Februar 2023, sein. Danach wird mit dem Rückbau des Testzentrums begonnen. Personen, die bis dahin noch Testtermine vereinbaren möchten, können dies online unter https://lkr-augsburg.ecocare.center/ tun.

Alle Informationen zu weiteren Testmöglichkeiten im Landkreis sind auf www.landkreis-augsburg.de/corona-testen zu finden. Es ist zu beachten, dass die Öffnungszeiten der jeweiligen Teststellen an Feiertagen abweichen können. Um sicherzustellen, ob eine Teststelle an einem Feiertag geöffnet hat, wird eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Teststelle empfohlen.