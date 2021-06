Corona-Testzentrum in Hirblingen stellt Wochenendbetrieb ein

Das Corona-Testzentrum im Gersthofer Stadtteil Hirblingen wird künftig an Samstagen und Sonntagen nicht mehr als Anlaufstelle für PCR- und Antigen-Schnelltests zur Verfügung stehen.

„Mit Blick auf die kontinuierlich sinkende Nachfrage während der Wochenenden ist es ein sinnvoller Schritt, den Betrieb auf die übrigen Wochentage zu beschränken“, erklärt Landrat Martin Sailer. Ab dem bevorstehenden Wochenende, 19. und 20. Juni, bleibt das Zentrum künftig an Wochenenden geschlossen. Neben den rückläufigen Infektionszahlen ist auch das großflächige Netz an anderweitigen Testmöglichkeiten ein wesentlicher Grund dafür, dass an der Drive-In-Teststelle, die im September des Vorjahres eingerichtet wurde, inzwischen weit weniger Abstriche vorgenommen werden.

Testzentrum bleibt montags bis freitags weiterhin geöffnet

Unter der Woche bleibt das Zentrum in der Gersthofer Straße in Hirblingen mit unveränderten Öffnungszeiten erreichbar. Montags bis freitags steht die Anlaufstelle allen Bürgerinnen und Bürgern je von 9 bis 17 Uhr offen. Nach wie vor ist eine vorige Terminvereinbarung unter www.lkr-augsburg.ecocare.center zwingend erforderlich. Alle Testmöglichkeiten im Landkreis Augsburg sind im Internet unter www.landkreis-augsburg.de/corona-testenübersichtlich zusammengefasst und werden laufend aktualisiert.