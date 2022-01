Corona-Testzentrum zieht heute auf das Plärrergelände – Impfzentrum nimmt Betrieb in neuer Halle auf

Das Testzentrum der Stadt Augsburg zieht heute an einen neuen Standort, währenddessen nahm das Testzentrum den Betrieb in einer neuen Halle auf.

Am Mittwoch, 12. Januar, zieht das Testzentrum der Stadt Augsburg vom Messezentrum auf das Plärrergelände. Test-Termine im Messezentrum finden bis einschließlich Dienstag, 11. Januar, statt. Der Betrieb auf dem Plärrergelände startet am Donnerstag, 13. Januar. Am Umzugstag werden keine Test-Termine angeboten.

In neuer Halle: Impfzentrum nimmt Betrieb wieder auf

Das Impfzentrum ist innerhalb des Fujitsu-Geländes umgezogen. In der neuen Halle 34 – unweit des bisherigen Standortes – wurde am Dienstag, 11. Januar, der Betrieb wiederaufgenommen.

Für impfwillige Besucherinnen und Besucher ändert sich durch den Umzug wenig. Die Parkplätze bleiben die gleichen, die Besuchenden werden künftig lediglich zu einem anderen Gebäude gelotst. Auch die bewährten Assistenzkräfte der Bäuerle Ambulanz bleiben erhalten. Am neuen Standort können bis zu 3.000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden. Es gibt mehr Anmeldestellen, mehr Impfkabinen und eigens auch mehr Impfkabinen für Kinder. Die Besucherlenkung ist einfacher und der Begegnungsverkehr weiter reduziert. Neben der Erweiterung für die Impfungen sind auch für die Labortätigkeiten und das Personal gut ausgebaute Räume vorhanden.