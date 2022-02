Corona und andere Probleme | Deutlich dezimierte Augsburger Panther fahren zum Schlüsselspiel nach Iserlohn

Der neue Panthercoach Serge Pelletier kann bei seinem Debüt in der PENNY DEL nur auf einen dezimierten Kader zurückgreifen. Mit Scott Valentine, Wade Bergman, Drew LeBlanc, T.J. Trevelyan, Colin Campbell, Chad Nehring und Samir Kharboutli fehlen beim Auswärtsspiel in Iserlohn am Sonntag, 13. Februar um 16:30 Uhr insgesamt sieben Akteure.

Scott Valentine laboriert an einer Oberkörperverletzung und kann frühestens beim Heimspiel gegen Wolfsburg am kommenden Mittwoch wieder eingreifen. Samir Kharboutli ist mit einer Unterkörperverletzung zu einer mehrwöchigen Pause gezwungen.

Chad Nehring weilte zuletzt aufgrund einer nicht aufschiebbaren privaten Angelegenheit in den USA und hat erst einen der beiden nötigen negativen PCR-Tests vor Wiedereingliederung in den Trainings- und Spielbetrieb abgelegt. Sein Einsatz nächsten Mittwoch ist wahrscheinlich.

Wade Bergman, Drew LeBlanc und T.J. Trevelyan wurden positiv auf das Corona-Virus getestet und befinden sich in häuslicher Isolation. Wade Bergman hatte nach einer kurzen Trainingspause keinen Kontakt zum Team, Drew LeBlanc und T.J. Trevelyan wurde nach Fällen innerhalb der Familie von der medizinischen Abteilung der Panther um Dipl. med. Vladislav Trivaks frühzeitig als Verdachtsfälle eingeordnet und bereits vor ihren positiven Tests vom Team isoliert.

Auch Colin Campbell hatte engen Kontakt zu einer positiven Person und wurde deshalb trotz negativer PCR-Tests vorsorglich ebenfalls vom Team isoliert.

Insgesamt wurden alle weiteren Pantherspieler und das komplette Funktionsteam seit 04. Februar mindestens fünfmal negativ PCR-getestet. Zudem fand ein engmaschiges Monitoring durch Dipl. med. Trivaks und sein Team vom Ärztehaus Augsburg Süd statt.

Mit im Bus sitzt dafür Brady Lamb, nachdem auch er Anfang Februar positiv getestet wurde. Der Kapitän hatte einen symptomlosen Verlauf, konnte seine Quarantäne am siebten Tag mit einem negativen PCR-Test beenden und hat das erforderliche Return to Play-Protokoll im Ärztehaus Süd erfolgreich durchlaufen.

Das wichtige Kellerduell gegen die knapp hinter dem AEV liegenden Sauerländer findet am Sonntag um 16:30 Uhr statt.