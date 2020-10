Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 7.626 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+ 107). Insgesamt sind 225 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+1). Das entspricht 32,85 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 588 neue Fälle registriert,besonders betroffen sind neben Schwaben die Bezirke Oberbayern (+ 222) und Mittelfranken (+100). (Stand 14.10. 8 Uhr)

Die Kreise im Kurzüberblick

Corona-Warnwert in Augsburg weiter klar über 50

Corona-Signalwert im Landkreis Augsburg überschritten – Landratsamt ordnet Allgemeinverfügung an

Landkreis Aichach-Friedberg: Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März: 560 (+6) Verstorbene: 20 (seit 27.04.20 unverändert). Die „7-Tage-Inzidenz: 32,68

Stand heute, 12:00 Uhr , haben wir im Landkreis Günzburg 468 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+3). Wieder genesen sind 435 Personen. Verdachtsfälle gibt es 0 und die Anzahl der sich unter Quarantäne befindenden Personen beträgt 479. An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis vier Personen (+/-0). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 18,95.

Landkreis Neu-Ulm: Aktuell gemeldete bestätigte Fälle, die sich in Quarantäne befinden: 85. | 7-Tage-Inzidenz: 38,8 (In den letzten sieben Tagen wurden 68 neue bestätigte Fälle gemeldet) |Gemeldete bestätigte Fälle gesamt: 908 (+ 11 im Vergleich zum Vortag)

Insgesamt verstorben: 26

Von den bestätigten Fällen werden aktuell drei Personen in der Klinik im Landkreis Neu-Ulm betreut, keine davon im Intensivbereich.

Neu in Quarantäne befindet sich eine Schulklasse in Senden. In der Klasse ist ein bestätigter Fall aufgetreten, so dass die Klasse als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne geschickt wurde. Ebenfalls neu in Quarantäne befindet sich eine Klasse aus Weißenhorn aufgrund eines bestätigten Falles. In diesem Zusammenhang befinden sich auch Schülerinnen und Schüler aus Parallelklassen in Quarantäne, die als Kontaktpersonen der Kategorie 1 zu dem bestätigten Fall gelten, weil sie teilweise gemeinsamen Unterricht hatten. Damit befinden sich aktuell acht Schulklassen (Neu-Ulm, Senden, Weißenhorn) sowie eine gesamte Jahrgangsstufe einer Schule in Weißenhorn in Quarantäne. Ebenfalls noch in Quarantäne befindet sich eine Kindergartengruppe in Neu-Ulm.

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 399 positiv getestete Personen (+2) und 29 Tote gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 12,43

Im Donau-Ries wurden 537 Erkrankte (+3) und 26 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 21,68

Im Ostallgäu wurden 754 Corona-Fälle (+12) und 40 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 217 positive Tests bestätigt (+3), 9 Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 24,08 und in Kaufbeuren 22,52

Die Zahl der aktuell nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten beläuft sich auf insgesamt 82 Personen (OA 61 / KE 21).­­ Insgesamt wurden damit seit Anfang März 543 Fälle positiv gestestet (335 OA / 208 KE =+14), davon sind 443 wieder genesen und 18 verstorben (OA 8/ KE 10 =+1).D­­ie 7-Tage-Inzidenzen betragen 19,87und 14,46.

77 Unterallgäuer sind aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 566 Unterallgäuer positiv getestet (+19). 20 von ihnen sind leider verstorben, 469 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut LGL bei 38,53 (Stand: 14. Oktober). Weil der Frühwarnwert von 35 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen umgerechnet auf 100.000 Einwohner überschritten wurde, gilt voraussichtlich noch bis 16. Oktober diese Allgemeinverfügung.

In Memmingen wurden bisher 184 Covid-19-Fälle bestätigt (+4),.1 Patient ist verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 58,96 (Auf SarsCoV-2 positiv Getestete pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen)

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 348 positiv getestete Personen (+5) und 8 Tote gemeldet.Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 28,06

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. Akutelle Daten des LGL