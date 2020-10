Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 12.083 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+ 279). Insgesamt sind 243 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+3). Das entspricht 134,57 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 2.895 neue Fälle registriert,besonders betroffen ist neben Schwaben und Niederbayern Oberbayern (+ 1.245). (Stand 30.10. 8 Uhr)

Die Kreise im Kurzüberblick

121 Corona-Neuinfektionen in Augsburg bestätigt

Über 145 | Corona-Wert im Landkreis Augsburg steigt weiter

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt aktuell bei 127,73 (LGL, Stand 30.10. 8 Uhr). Insgesamt wurden im Landkreis seit Anfang März 844 (gestern 838 ) positiv getestete Personen festgestellt. Die aktuellen Zahlen des heutigen Tages lagen bei Redaktionsschluss für diesen Beitrag nicht vor.

Stand heute haben wir im Landkreis Günzburg 767 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+41). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 6 Personen (+1). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 134,62.

Im Landkreis Neu-Ulm gilt bis einschließlich Sonntag, 01.11.2020 die Warnstufe Dunkelrot der Bayerischen Corona-Ampel. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 118,72. Insgesamt sind 1257 bestätigte Fälle gemeldet (plus 37 im Vergleich zum Vortag). (Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit/LGL). Von den bestätigten 1.257 Fällen sind 959 bereits wieder aus der Quarantäne entlassen, 26 Personen sind verstorben.

Aufgrund eines bestätigten Falles an einer Schule in Senden mussten sich fünf Schulklassen als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne begeben. Für die Kindergartengruppen in Nersingen-Oberfahlheim sowie drei Schulklassen in Neu-Ulm endete die Quarantäne wieder. Damit befinden sich aktuell insgesamt 24 Schulklassen (Illertissen, Neu-Ulm, Senden, Vöhringen, Weißenhorn) in Quarantäne.

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 555 positiv getestete Personen (+30) und 29 Tote gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 105,63

Im Donau-Ries wurden 830 Erkrankte (+24) und 27 mit dem Virus verstorbene Menschen registriert (+1). Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 119,60

Im Ostallgäu wurden Corona-Fälle 1.092 (+19) und 40 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 348 positive Tests bestätigt (+14), 12 Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 111,91 und in Kaufbeuren 184,69

Die Zahl der nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten ist sei gestern um 20 Personen (OA 10 / KE 10) gestiegen.­­ Insgesamt wurden damit seit Anfang März 974 (OA 617 / KE 357) Fälle positiv gestestet. 18 Personen sind verstorben (OA 8 / KE 10). Die 7-Tages-Inzidenz liegt sowohl für den Landkreis Oberallgäu (114,10) als auch für die Stadt Kempten (127,26) erneut bei über 100.

Insgesamt wurden seit Mitte März 883 Unterallgäuer positiv getestet (+22). 24 von ihnen sind leider verstorben (+1). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 115,59

In Memmingen wurden bisher 306 Covid-19-Fälle bestätigt (+10), 2 Patienten sind verstorben . Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 131,52 (Auf SarsCoV-2 positiv Getestete pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 497 positiv getestete Personen (+9) und 8 Tote gemeldet.Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 107,34

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. Akutelle Daten des LGL