Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 19.695 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+ 760). Insgesamt sind 305 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+12). Das entspricht 204,85 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 4.565 neue Fälle registriert,besonders betroffen ist neben Schwaben Oberbayern (+ 1.851). (Stand 12.11. 8 Uhr)

Die Kreise im Kurzüberblick

Inzidenzwert steigt wieder | Augsburg bestätigt 145 neue Covid-19-Fälle

144 Neuinfektionen im Landkreis Augsburg- Corona-Warnwert steigt deutlich

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt aktuell bei 158,92 (LGL, Stand 12.11.). Insgesamt wurden im Landkreis seit Anfang März 1 360 positiv getestete Personen (gestern 1 317). 21 Personen sind im Wittelsbacher Land mit dem Virus verstorben.Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen(05.11. – 11.11.): 217; Als Kontaktpersonen (enger Kontakt mit positiv getesteter Person) vorsorglich in Quarantäne: 495. Kliniken an der Paar: 22 positiv getestete Patienten sind stationär, davon sechs auf der Intensivstation, fünf davon werden beatmet.

Stand heute haben wir im Landkreis Günzburg 1.317 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+40). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 12 Personen (+1). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 160,60

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 119,29. Insgesamt sind 1.647 bestätigte Fälle gemeldet (plus 20 im Vergleich zum Vortag). (Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit/LGL). Von den bestätigten Fällen sind 1.318 bereits wieder aus der Quarantäne entlassen, 29 Personen sind verstorben.

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 873 positiv getestete Personen (+45) und 35 Tote (+4) gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 187,44

Im Donau-Ries wurden 1.322 Erkrankte (+25) und 31 mit dem Virus verstorbene Menschen (+1) registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 186,12

Im Ostallgäu wurden Corona-Fälle 1.568 (+34) und 42 Tote (+1) gemeldet. In Kaufbeuren sind 501 positive Tests bestätigt (+18), 12 Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 146,62 und in Kaufbeuren 171,18

Die Zahl der aktuell nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten beläuft sich auf insgesamt 1124Personen (OA 761/ KE 363).­­ Insgesamt wurden seit Anfang März 1732 (OA 1131/ KE 601) Fälle positiv gestestet. 23 Personen sind verstorben (OA 12 / KE 11). Die 7-Tages-Inzidenz lt. LGL liegt für den Landkreis Oberallgäu bei 183,32 und für die Stadt Kempten bei 208,24

Insgesamt wurden seit Mitte März 1.346 Unterallgäuer positiv getestet (+76). 32 von ihnen sind leider verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 189,21

In Memmingen wurden bisher 429 Covid-19-Fälle bestätigt (+8), 3 Patienten sind verstorben (+1). Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 158,73 (Auf SarsCoV-2 positiv Getestete pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 817 positiv getestete Personen (+30) und 9 Tote gemeldet.Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 191,51

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. Akutelle Daten des LGL