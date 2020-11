Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 22.109 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+218). Insgesamt sind 326 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+10). Das entspricht 188,69 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 1.986 neue Fälle registriert,besonders betroffen sind neben Schwaben Oberbayern (+ 672) und Mittelfranken (+ 415). (Stand 17.11. 8 Uhr)

Die Kreise im Kurzüberblick

Corona-7-Tages-Inzidenz in Augsburg weiter über 300

Landkreis Augsburg meldet wieder über 60 Corona-Neuinfektionen

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt aktuell bei bei 164,12 (LGL, Stand 17.11; gestern 150,76). Insgesamt wurden im Landkreis seit Anfang März 1 396 1.422 positiv getestete Personen (Freitag 1 396).Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen (11.11. – 17.11.): 223 (gestern 222);davon Aichach: 65, Friedberg 49, Mering 38 (Anmerkung: Ab sofort vermeldet der Landkreis die Zahlen der drei Kommunen über 10 000 Einwohner im Landkreis; VGH-Beschluss vom 19.08.20) Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März: 1 501 (gestern 1 473).Als Kontaktpersonen (enger Kontakt mit positiv getesteter Person) vorsorglich in Quarantäne: 560 (gestern 489).Kliniken an der Paar: 20 positiv getestete Patienten sind stationär, davon fünf auf der Intensivstation, die alle fünf beatmet werden.

Todesfälle an oder mit Corona seit März: 26 (+2 Spital Aichach)

Stand heute haben wir im Landkreis Günzburg 1.496 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+7). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 14 Personen (+1). Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 170,83

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm liegt bei 152,4. Insgesamt sind 1850 bestätigte Fälle gemeldet. Von den bestätigten Fällen sind 1511 Personen bereits wieder aus der Quarantäne entlassen, 29 Personen sind verstorben.

Der Landkreis Dillingen/Donau hat 996 positiv getestete Personen (+16) und 36 Tote gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 195,73

Im Donau-Ries wurden 1.492 Erkrankte (+14) und 34 mit dem Virus verstorbene Menschen (+2) registriert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 188,36

Im Ostallgäu wurden Corona-Fälle 1.673 und 42 Tote gemeldet. In Kaufbeuren sind 553 positive Tests bestätigt, 12 Menschen mit Covid-19 sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Ostallgäu 115,45 und in Kaufbeuren 180,19 (LGL Stand 8 Uhr)

Die Zahl der aktuell nachgewiesen infizierten Personen im Bereich Oberallgäu und Kempten beläuft sich auf insgesamt 1084 Personen (OA 702/ KE 382).­­ Insgesamt wurden seit Anfang März 1964 (OA 1296/ KE 695) Fälle positiv getestet. 25 Personen sind verstorben (OA 13 / KE 12). Die 7-Tages-Inzidenz lt. LGL liegt für den Landkreis Oberallgäu bei 174 und für die Stadt Kempten bei 173.

Insgesamt wurden seit Mitte März 1.457 Unterallgäuer positiv getestet (+1). 33 von ihnen sind leider verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 158,94

In Memmingen wurden bisher 467 Covid-19-Fälle bestätigt (+5), 3 Patienten sind verstorben (+1). Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 136,05 (Auf SarsCoV-2 positiv Getestete pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen).

Der Landkreis Lindau hat weiterhin 931 positiv getestete Personen (+24 ) und 10 Tote gemeldet(+1) .Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 193,95

Anmerkung der Redaktion: Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich Abweichungen zwischen den Quellen. Wir haben hierzu folgende Antwort aus dem Gesundheitsamt Augsburg erhalten: „…die Corona-Fallzahlen stimmen zwischen den Angaben der Stadt Augsburg und der LGL aufgrund verzögerter Übermittlungen der Meldesoftware nicht überein. Akutelle Daten des LGL