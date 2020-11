Corona-Update für Augsburg und Schwaben

Hier die aktuellen Zahlen zu Corona aus Augsburg und Schwaben.

Insgesamt sind aktuell in Schwaben 27.930 Menschen positiv auf Corona getestet worden (+477). Insgesamt sind 422 Personen mit dem Virus im Regierungsbezirk verstorben (+8). Das entspricht 177,95 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in Bayern von gestern auf heute 4.093 neue Fälle registriert,besonders betroffen ist neben Schwaben Oberbayern (+ 1.432) (Stand 26.11. 8 Uhr).

Die Kreise im Kurzüberblick

Corona in Augsburg | Aktuell sind über 1.700 Personen infiziert

Aktuell sind 3. 3.796 bestätigte Fälle (ohne Todesfälle) des Coronavirus im Landkreis Augsburg (+95) bekannt. Davon sind 3.006 Personen wieder genesen. Aktuell sind 709 Personen erkrankt. Insgesamt sind 28 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen.Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 204,76 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. (Quelle: LGL 8 Uhr)

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Aichach-Friedberg liegt aktuell bei 135,16 (LGL, Stand heute).Positiv Getestete in den letzten sieben Tagen (21.11. – 27.11.): 255 (gestern 234); davon Aichach: 46, Friedberg: 69, Mering: 35 Kissing: 14Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März: 1 929 (gestern 1 868).Als Kontaktpersonen (enger Kontakt mit positiv getesteter Person) vorsorglich in Quarantäne: 732 (gestern 649).Todesfälle an oder mit Corona seit März: 34 (davon 10 Spital Aichach) | Kliniken an der Paar: 23 positiv getestete Patienten sind stationär, davon fünf auf der Intensivstation, die alle beatmet werden. Stand heute haben wir im Landkreis Günzburg 2.069 bestätigte Corona-Infektionen zu verzeichnen (+34). An bzw. mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis 29 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis heute 266,09

Landkreis Neu-Ulm liegt bei 199,20. Insgesamt sind 2.332 bestätigte Fälle gemeldet (plus 79 im Vergleich zum Vortag). (Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Die 7-Tage-Inzidenz für denliegt bei 199,20. Insgesamt sind 2.332 bestätigte Fälle gemeldet (plus 79 im Vergleich zum Vortag). (Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit/LGL). Von den bestätigten Fällen befinden sich aktuell 387 Personen in Quarantäne. (Quelle: LGL 8 Uhr)